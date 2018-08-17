Псевдоугон і «амнезія» п`яної водійки

Про доволі курйозний випадок дізнався «Голос Громади» з власних джерел у правоохоронних органах. Нещодавно працівники поліції у вечірній час зупинили транспортний засіб – легковик-іномарку, керований олександрійкою ще доволі молодого віку. Як з`ясувалося, жінка-водій перебувала за кермом у стані досить сильного алкогольного сп`яніння. Зробивши відповідний тест і склавши, як годиться, протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом особами у стані алкогольного сп`яніння, що знижує їхню увагу та швидкість реакції, за що передбачено штраф 10200 грн з іншими наслідками), працівники поліції відсторонили її від керування автомобілем. Щоб дістатися додому, жінка зателефонувала якомусь своєму знайомому. Чоловік прибув на місце за викликом, сів за кермо машини і забрав винуватицю події. На щастя, вона не встигла скоїти ДТП, але справа цим не закінчилась.

Добре виспавшись, горе-водійка наступного ранку вийшла з дому за своїм автомобілем, але… не знайшла його на звичному для себе місці. А оскільки жінка, скоріше за все, мало що запам`ятала з учорашнього, то з переляку вирішила, що машину у неї вкрали. Відтак вона чимдуж помчала до поліції повідомляти про угон. Там їй ввічливо нагадали про вчорашні події, але шукачка пригод не здавалася: вона твердила, що у неї немає ніяких знайомих і взагалі вона вчора нікого собі на допомогу не викликала. Це дещо збентежило поліцейських, адже й справді у даному випадку могла бути певна ймовірність того, що станом жінки скористався якийсь шахрай і викрав її автомобіль. Пошуки машини тривали три дні.

А потім з`ясувалося, що помічник, якого викликала собі п`яна жінка, поставив її машину у себе в безпечному місці і просто чекав, коли власниця сама вважатиме за потрібне прийти за нею, адже він думав, що жінка все-таки була достатньо при пам`яті напередодні. Та як бачимо, він переоцінив її можливості.

Таким чином, у працівників поліції виникла доволі двозначна ситуація: вважати це угоном, чи ні, адже фактично виходить, що сторонній чоловік, котрий ніким не доводиться «потерпілій», все-таки без її відома «сховав» машину і власницю про це не повідомив. То притягувати його до відповідальності? «Потерпіла» ж, дізнавшись, що її автівка ціла та неушкоджена, заспокоїлась і знову дала «задній хід»: вона горою стала на захист свого рятівника, мовляв, не чіпайте його, він хороший!

Начебто все скінчилося благополучно: п`яна водійка за кермом не встигла накоїти лиха і її машина знайшлась. Але працівники поліції так не вважають: витрачено три дні та людські і матеріальні ресурси на пошук зниклого транспортного засобу плюс ще купа іншого клопоту, пов`язаного з даною пригодою, не кажучи вже про ймовірність ДТП. Ці марно втрачені ресурси могли б бути спрямовані на розкриття інших справ. А все лише через те, що якась розгільдяйка вважала за можливе і звичайне напитися та в непотребному вигляді сісти за кермо.