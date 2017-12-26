Вчора, 25 грудня, відбулася технічна поясова атестація у розділі “Бойове двоборство”, у якій взяли участь 151 вихованець ПСК “Захист” та 14 вихованців ВПК “Саланг” з смт. Онуфріївка.

Про це кореспондентам Голосу Громади розповів керівник клубу Андрій Ярошевський.

На початку проведення атестації до слова запросили депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева, якому за рішенням президіума громадської організації “Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств”, за розвиток та популяризацію даного виду спорту в Кіровоградській області було присвоєно та вручено “Почесний чорний пояс 1 Дан”.

У свою чергу депутат, вітаючи учасників, побажав успішної атестації та відзначив, що протягом року спортсмени “Захисту” показували гідні результати не лише на Всеукраїнських, а й на міжнародних змаганнях. Депутат також подякував за патріотичне виховання молодого покоління.

Окрі цього була заснована нова номінація “За кращу техніку на атестації”. Серед переможців в учнівському ступеню навчальний рівень підготовки – Єгор Дерев’янко та середній рівень – Андрій Горошенко.