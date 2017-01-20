23 січня, у понеділок, відбудеться позачергова сесія Олександрійської міської ради, на якій розглянуть два питання, одним з яких є поданий депутатом Андрієм Коломійцевим проект рішення щодо підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам освіти.

Як раніше повідомляв Голос Громади депутат запропонував також підтримати олександрійських педагогів та з 1 січня поточного року здійснити підвищення тарифних розрядів тих педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

У разі схвалення депутатською більшістю запропонованого Коломійцевим проекту рішення педпрацівники цих закладів зможуть отримати вже підвищену зарплатню.