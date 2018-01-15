Питання щодо тарифів, визнаних судом незаконними, знову не внесли на розгляд сесії Олександрійської міськради

Питання про звіт керівника комунального підприємства «Житлогосп» та начальника Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради щодо тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, яке пропонує розглянути голова фракції “БПП “Солідарність” в Олександрійській міській раді Андрій Коломійцев знову не внесений до порядку денного сесії Олександрійської міської ради, яку планується провести 23 січня.

Зважаючи на неодноразові звернення мешканців Олександрії до депутата з проханням роз’яснити питання визнання спочатку Олександрійським міськрайонним, а потім і Дніпропетровським апеляційним судами, незаконними рішення виконавчого комітету Олександрійської міської ради про підвищення тарифів на послуги, що надає КП “Житлогосп” протягом 2011-2016 років, було підготовано проект рішення, в якому пропонується заслухати звіт директора комунального підприємства «Житлогосп» та прийняти до відома, а також звіт начальника управління житлово-комунального господарства архітектури та містобудування міської ради. Проект рішення було опубліковано на сайті міськради ще 12 грудня 2017 року, проте це питання до цього часу не було розглянуто на попередніх двох позачергових та одній черговій сесіях.

Натомість до порядку денного сесії Олександрійської міськради, запланованої на 23 січня внесені питання щодо затвердження Міського інфраструктурного плану Стратегії Сталого розвитку м. Олександрії на період до 2030 року; затвердження Програми оснащення загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії житлових будинків та закладів бюджетної сфери м.Олександрії; міську комплексну соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки; затвердження Програми зайнятості населення міста Олександрії на 2018-2020 роки.

З повним переліком внесених до порядку денного 43-ї чергової сесії Олександрійської міської ради можна ознайомитися за посиланням ТУТ.

Чому міська влада вперто намагається не розглядати вищезазначене питання щодо підвищенних тарифів наразі залишається загадкою. Адже олександрійці хочуть почути роз’яснення з цього приводу та послухати, що скажуть головні комунальники нашого міста.

Нагадаємо, 13 липня 2017 року депутат Олександрійської міської ради фракції “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький подав проект рішення “Про скасування рішення виконавчого комітету від 06 липня 2017 року № 452 “Про встановлення скоригованих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. Проте більшість депутатів, лояльних до мера, не підтримали рішення, вважаючи, що підвищена квартплата – це цілком нормально і закономірно.