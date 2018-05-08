Питна вода з колодязів Олександрійщини не відповідає гігієнічним нормативам за вмістом нітратів

Таку інформацію оприлюднив Кіровоградський обласний лабораторний центр вчора, 7 травня.

Так, за результатами вибіркових моніторингових досліджень питної води з громадських колодязів за перший квартал 2018 року було встановлено, що в 68% питна вода має наднормативний вміст нітратів (норма 50 мг/куб.дм). На території Олександрійського району з досліджених проб води з громадських колодязів вона не відповідала вимогам за вмістом нітратів на 57 відсотків. На території Знам’янського, Петрівського та Новоархангельського районів взагалі жодна з досліджених проб води з громадських колодязів не відповідала вимогам за вмістом нітратів (100%). В Кіровоградському районі – 88%.

“Вода питна з індивідуальних колодязів Олександрійського, Устинівського та Компаніївського районів не відповідає гігієнічним нормативам за вмістом нітратів у 100% досліджених проб”,- йдеться у повідомленні Кіровоградського лабораторного центру.