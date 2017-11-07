Як зазначає видання, у ході конференції було переобрано голову обласної організації АМУ. Наразі новим очільником Асоціації Міст України, шляхом голосування було обрано міського голову Кропивницького Андрія Райковича. Зазначимо, що до цього вищезазначену посаду займав міський голова Олександрії Степан Цапюк.
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Окрім переобрання голови, під час конференції було обрано також і членів правління обласної організації та затвердили склад профільних комісій.