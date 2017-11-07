Сьогодні, 7 листопада, у міській раді Кропивницького пройшла звітна конференція обласної організації Асоціації Міст України, участь у якій взяли очільники міст та об’єднаних громад Кіровоградської області. Про це повідомляє сайт “Гречка”

Як зазначає видання, у ході конференції було переобрано голову обласної організації АМУ. Наразі новим очільником Асоціації Міст України, шляхом голосування було обрано міського голову Кропивницького Андрія Райковича. Зазначимо, що до цього вищезазначену посаду займав міський голова Олександрії Степан Цапюк.

Окрім переобрання голови, під час конференції було обрано також і членів правління обласної організації та затвердили склад профільних комісій.