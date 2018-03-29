Районна газета Олександрійщини першою ввела QR-код

Редакція олександрійської газети “Сільський вісник” першою серед місцевих ЗМІ запровадила оплату за рекламу, оголошення та передплату через QR-код. Про це повідомила прес-служба Кіровоградської філії ПриватБанку, посилаючись на бухгалтера редакції. Тепер читачі «районки» отримали можливість здійснювати будь-які оплати за 2 секунди. Їм вже не потрібно не лише шукати для цього банківські відділення, але й витрачати час на внесення реквізитів редакції у Privat24. Досить лише зчитати смартфоном QR-код, розміщений на плакатах у громадських місцях, на шпальтах газети чи на сайті, або перейти за відповідним посиланням.

Усі мають вибір – стояти в черзі до банківських кас чи відсканувати код і оплатити за 2 секунди”.

Для здійснення оплати за допомогою QR-коду достатньо завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24, на головній панелі натиснути кнопку з зображенням QR-коду та сканувати його з плаката чи з сайта. Ті, у кого ще немає смартфону, можуть здійснити оплату через QR-код у відділеннях ПриватБанку, скориставшись планшетом співробітника відділення.

“Оплати через банківські каси скоро відійдуть в історію», – вважають менеджери Кіровоградської філії ПриватБанку