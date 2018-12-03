Разом з речами мешканців в Олександрії згорів приватний будинок (ФОТО)

23 листопада по вул. Примакова, 3 горів приватний будинок. Про це Голосу Громади повідомила жінка, яка мешкала в будинку.

Потерпіла разом з дочкою пішли на прогулянку, а повернувшись через 2 години побачили в будинку густий дим. Встигли забрати лише документи – всі речі згоріли вщент.

Потерпіла з дочкою тимчасово мешкають у родичів, а небайдужі люди допомагають з теплими речами та взуттям.

За словами Вікторії, будинок був на пічному опаленні, ймовірно це і стало причиною займання, хоча за 18 років користування нею питань не виникало.

На гасіння пожежі приїхав 2-й загін рятувально-пожежного підрозділу м. Олександрії.

Наразі встановлюються причини займання.