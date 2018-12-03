Разом з речами мешканців в Олександрії згорів приватний будинок (ФОТО)

23 листопада по вул. Примакова, 3 горів приватний будинок. Про це Голосу Громади повідомила жінка, яка мешкала в будинку.
Потерпіла разом з дочкою пішли на прогулянку, а повернувшись через 2 години побачили в будинку густий дим. Встигли забрати лише документи – всі речі згоріли вщент.
Потерпіла з дочкою тимчасово мешкають у родичів, а небайдужі люди допомагають з теплими речами та взуттям.
Читайте також: Воєнний стан в Україні запровадили лише в тих областях, які межують з країною-агресором
За словами Вікторії, будинок був на пічному опаленні, ймовірно це і стало причиною займання, хоча за 18 років користування нею питань не виникало.
На гасіння пожежі приїхав 2-й загін рятувально-пожежного підрозділу м. Олександрії.
Наразі встановлюються причини займання.