Реконструкцію приміщення для нефрології та діалізу в Олександрії продовжить інша фірма

Вчора, 25 липня, відбувся аукціон на продовження робіт по реконструкції будівлі колишнього відділення урології Олександрійської міської лікарні під центр нефрології та діалізу. В тендері взяли участь два товариства з обмеженою відповідальністю – «Промтехреконструкція-сервіс товариство з обмеженою відповідальністю» та «Сігма-констракшн». Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Запропонувавши, на 11 тисяч гривень, ціну нижчу чим інший учасник тендеру переможцем стало ТОВ «Сігма-констракшн», яке має провести реконструкцію будівлі до кінця 2018 року.

Загалом за продовження реконструкції Олександрійській міській лікарні №1 доведеться заплатити 9 мільйонів 139 тисяч гривень.

Зазначимо, що 29 вересня 2017 року тендер на реконструкцію вищевказаного приміщення виграло ТОВ «Стандарт», проте за згодою сторін з 21.06.2018 року договір був розірваний. Новий тендер було оголошено 9 липня.