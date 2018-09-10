Ремонт алей бульвару космонавта Попова в Олександрії обійдеться бюджету міста в понад 400 тис. грн

Договір на проведення капітального ремонту алей бульвару космонавта Попова підписали 6 вересня, управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури та ФОП Обертас Андрій Іванович. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.
Згідно з договором підприємець має до кінця року облаштувати тротуари сірою та різнокольоровою плиткою, встановити бордюри та 12 лавочок і урн, за що отримає 487 504 грн.
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Підписання договору відбулось за процедурою звіту про укладений договір без проведення аукціонних торгів.