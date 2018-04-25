Під час робочої поїздки заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Коваленка до Олександрії посадовець проінспектував підготовчі роботи в гемодіалізному відділенні на базі Олександрійської ЦРЛ. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

З початку 2018 року в Олександрійській ЦРЛ фірма-підрядник забезпечує виконання усіх ремонтних та пуско-налагоджувальних робіт і згідно з планом-графіком, відкриття гемодіалізного відділення в Олександрії заплановано на червень.

Зазначимо, що після відкриття відділення, хворі на ниркову недостатність районів, прилеглих до міста, матимуть змогу отримувати якісні медичні послуги.

Нагадаємо, що створення мережі гемодіалізних відділень на Кіровоградщині здійснюється відповідно доручення голови облдержадміністрації Сергія Кузьменка задля забезпечення надання населенню області якісних медичних послуг.