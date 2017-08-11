Ремонт однієї з шкіл в Олександрійському районі проведуть з використанням новітніх технологій

Управлінням Державної архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області видано дозвіл на реконструкцію загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня у смт. Нова Прага Олександрійського району.

Про це повідомляє прес-служба ДАБІ у Кіровоградській області.

Замовником є Управління капітального будівництва Кіровоградської облдержадміністрації.

Ремонтні роботи здійснюватимуться відповідно до положень Стратегії розвитку області на період до 2020 року щодо забезпечення комфортного і безпечного середовища перебування для людини.

Згідно з проектною документацією в школі заплановано утеплення фасадів будівлі, перепланування першого поверху під дошкільний навчальний заклад та ремонт внутрішніх приміщень. Окрім цього в навчальному закладі будуть встановлюватися нові вікна і двері, замінять системи водопостачання та водовідведення. Також передбачено заміну приладів освітлення на більш сучасні – світодіодні.

На прилеглій до школи території заплановано створити для учнів безпечний дитячий ігровий майданчик.

Загальна кошторисна вартість будівництва сягає понад 13 мільйонів гривень.