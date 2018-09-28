Ремонтувати Кременчуцьке шосе та вул. Першотравневу буде та ж сама фірма, що й Звенигородське шосе

Сьогодні, 28 вересня, відбувся тендер на проведення капітального ремонту асфальтного покриття по Кременчуцькому шосе та вулиці Першотравневій.

В аукціоні взяло участь дві фірми – «Кіровоградський облавтодор» та «ЕЛІТ ГРУП.». Остання відома читачам Голосу Громади по участі в тендері на ремонт асфальтного покриття дороги по вул. Говорова та як компанія, яка запропонувала найнижчу ціну за свої послуги в ремонті Звенигородського шосе.

ТОВ «ЕЛІТ ГРУП.» в ході торгів запропонувало найнижчу ціну – 14 156 969 гривень, що на 150 тисяч менше від очікувної вартості.

Наразі триває процес кваліфікації переможця торгів.

Компанія, що переможе в тендері має до кінця поточного року провести капітальний ремонт по вулиці Першотравневій та Кременчуцькому шосе.