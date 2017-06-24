Яскравою завершальною подією тижня стала виставка авто- і мототехніки «Ретрозліт 2017», яка розпочала свою роботу сьогодні, 24 червня, об 11-й годині в Олександрії на території поблизу КСК «Ніка». Захід відбувся за підтримки міського голови Степана Цапюка, депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева, ТОВ “УкрАгроКом”, тижневика “Олександрійський тиждень” та інших небайдужих до заходу олександрійців.

За інформацією організаторів зльоту (на час 11 год.30 хв.), у ньому взяли участь близько ста власників рідкісного транспорту і це число продовжувало збільшуватись. Багато відданих колекціонерів не полінувались прибути до Олександрії доволі здалеку і не пошкодували власних коштів на це, адже слід мати на увазі, що раритетні екземпляри з міркувань бережливості їхніх господарів приїхали на фестиваль не власним ходом, а на спеціальному транспорті. А це, слід зазначити, коштує недешево. Так, можна було побачити рідкісну автотехніку з Києва і Запоріжжя, Черкас і Дніпра, Дніпродзержинська, Кременчука, Кропивницького, Знам`янки, Жовтих Вод.

Слід відзначити і аматорів з Олександрійщини, котрі разом зі своїми улюбленцями, звісно, теж не могли пропустити цю подію. Один з них, відомий у колах авторетролюбителів житель с. Приютівки Сергій Копелаш представив цього разу одну зі своїх колекційних перлин – знамениту радянську «Побєду» 1956 року випуску. «Я йшов до своєї мрії 35 років: ще школярем, у 60-х роках запримітив цю машину у місті і буквально закохався у неї. І лише недавно, вже у наш час, вдалося відшукати її і купити», – каже пан Сергій. На виставці він разом зі своєю дружиною Раїсою Павлівною: «Вдома у нас ще «ЗіМ 1952 року, 21-а «Волга» та ГАЗ-67 часів ІІ світової війни, які Сергій власноручно реставрував. Я завжди морально його у цьому підтримувала, а як же інакше», – каже Раїса. Біля сяючої нікелем, ідеально тюнингованої «Побєди» весь час натовп бажаючих сфотографуватись.

Не бракує вражених таким музеєм під відкритим небом олександрійців і біля інших експонатів. А ті з них, хто вже втомився від емоцій та зголоднів, прямували до польової кухні, де кухар Олександр від Олександрійського відділення ДСНС частував гостей гарячою кашею. Захід організований ентузіастами організації «Ретроклуб Олександрії» Ігорем і Костянтином Широкунами та Олексієм Василенком (СТО «Дарина»). Вхід для всіх відвідувачів безкоштовний.