Результати виборів до Приютівської та Новопразької ОТГ

За результатами перших виборів до Приютівської та Новопразької ОТГ, які відбулися 29 квітня, на посади голів ОТГ було обрано Андрія Коломійцева (2170 гол.) та Богдан Куруп (1584 гол.) відповідно.
З великим відривом далеко позаду залишилися головні опоненти-кандидати на посаду голів ОТГ: Віталій Решетняк (923 гол.) у Новопразькій ОТГ та Володимир Рябоконь (821 гол.) у Приютівській ОТГ.
До списків депутатів Приютівської ОТГ потрапили:
1. Дудник Інна Володимирівна;
2. Решетицький Ігор Леонидовіч;
3. Гуртовой Віктор Анатолійович;
4. Решетняк Сергій Іванович;
5. Лазаренко Геннадій Федорович;
6. Бацман Людмила Василівна;
7. Лисенко Віктория Анатоліївна;
8. Михайленко Василь Іванович;
9. Грабенко Василь Дмитрович;
10. Цьома Лариса Борисівна;
11. Кравченко Світлана Степанівна;
12. Титаренко Сергій Миколайович;
13. Клочко Олена Миколаївна;
14. Маловік Микола Семенович;
15. Кузьменко Іван Іванович;
16. Йоник Наталія Василівна;
17. Задесенець Анатолій Петрович;
18. Глінченко Ірина Анатоліївна;
19. Данілова Тетяна Миколаївна;
20. Заріцька Наталія Олексіївна;
21. Сирватка Ігор Володимирович;
22. Хованська Анастасія Олександрівна;
23. Алексєєв Владислав Григорович;
24. Савченко Денис Юрійович;
25. Дорошенко Наталя Олександрівна;
26. Марченко Сергій Валентинович.
До списків депутатів Новопразької ОТГ потрапили:
1. Флінтич Олександр Степанович;
2. Чуб Сергій Олексійович;
3. Булаєнко Валерій Леонідович;
4. Клименко Наталя Миколаївна;
5. Федюха Алла Миколаївна;
6. Лазаренко Сергій Сергійович;
7. Градовський Сергій Григорович;
8. Чорна Тетяна Іванівна;
9. Решетняк Ірина Вікторівна;
10. Вовк Станіслав Олександрович;
11. Гарбузенко Тетяна Василівна;
12. Гергардт Світлана Володимирівна;
13. Гейко Василь Анатолійович;
14. Демчук Людмила Вікторівна;
15. Бугайов Володимир Васильович;
16. Золотарь Віта Анатоліївна;
17. Киселльов Володимир Миколайович;
18. Третяк Олена Миколаївна;
19. Ланін Сергій Олексійович;
20. Злочевська Наталя Володимирівна;
21. Іщенко Сергій В’ячеславович;
22. Малихіна Олена Григорівна;
23. Сорокіна Оксана Іванівна;
24. Маляр Оксана Андріївна;
25. Ігнатьєва Лариса Іванівна;
26. Максимчук Юрій Олексійович.