Результати жнивної кампанії в області відповідають прогнозам аграріїв

Жнивна кампанія в області вже підходить до кінця і кількість зібраного врожаю відповідає прогнозу аграріїв: 98% від передбачених показників.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Загалом намолочено 1,4 мільйона тонн зерна, при середній врожайності 32,8 ц/га. За рахунок пізніх ярих зернових культур цього року планується отримати більше 3 мільйонів тонн зерна.