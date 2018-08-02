Результати жнивної кампанії в області відповідають прогнозам аграріїв

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Жнивна кампанія в області вже підходить до кінця і  кількість зібраного врожаю відповідає прогнозу аграріїв: 98% від передбачених показників.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Загалом намолочено 1,4 мільйона тонн зерна, при середній врожайності 32,8 ц/га. За рахунок пізніх ярих зернових культур цього року планується отримати більше 3 мільйонів тонн зерна.

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