Сьогодні, 13 січня 2017 року рідні та близькі Софії Буц попрощалися з дівчиною, що зникла 1 травня в Пантаївці. Про це повідомляє блог “Моя Александрия”.

Як раніше повідомляв Голос Громади, 15-річна дівчина зникла на Великдень. І саме після її зникнення почали надходити повідомлення і про розшук інших дітей. Вся олександрійщина з замиранням серця чекала на будь-які результати пошуку. Її шукали як поліція, так і нацгвардійці, кілька разів навіть залучали екстрасенсів.

Майже через 4 місяці правоохоронці знайшли олександрійського маніяка, який вбивав своїх жертв на релігійні свята, але поліцейські мали сумніви щодо того, чи причетний він до зникнення Софії.

І лише 22 жовтня 2016 року у лісосмузі під Пантаївкою знайшли останки дівчини, слідство ведеться і досі.

Найважче перенесли втрату мати, сестра та бабуся дівчини, а в шкільному журналі її навіть не викреслювали зі списку, сподіваючись на краще.

Поховали Софію Буц на пантаївському кладовищі.