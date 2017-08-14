“Рівненчани” хотіли, щоб Вірастюк “не грався”, а перекопав город: як пройшов фестиваль “Серпневий зорепад” (ФОТО)

В суботу, 12-го серпня, у селі Рівному, що на Кіровоградщині пройшов восьмий фестиваль художньої самодіяльності «Серпневий зорепад», організатором якого є ТОВ “УкрАгроКом”.

Розпочався захід з привітання учасників і гостей фестивалю та представлення поважного журі, серед яких цього року були перший заступник голови Кіровоградської ОДА С.П. Коваленко, заступник голови Кіровоградської ОДА А.О. Коломійцев, директор департаменту агропромисловості С.Ю. Коренюк, комерційний директор ТОВ «УкрАгроКом» П.Д. Фесюк, голова Новоукраїнської РДА В.В. Самойленко, Рівненський сільський голова В.С. Неділько, виконавчий директор ТОВ ім. Чапаєва В.М. Кияниця, а також І.О. Полонська – заступник директора по роботі з дітьми Кіровоградської обласної філармонії та О.М. Святець – голова організаційного комітету, помічник народного депутата Анатолія Кузьменка.

На початку заходу до усіх присутніх з вітальним словом звернувся Сергій Коваленко, оголосивши про відкриття фестивалю, а також запрошені гості, побажавши конкурсантам перемоги. Концертна програма розпочалася з виступу минулорічнийх переможців – хорового аматорського колективу «Веселка».

Після виступу «Веселки» всі глядачі були запрошені до спортивного майданчику, де їх чекала команда українських богатирів на чолі з Василем Вірастюком. Він представив членів своєї команди – майстрів спорту зі стронгмену. Українські богатирі влаштували показовий виступ для всіх гостей фестивалю. Окрім богатирських ігор, вони провели конкурс серед чоловіків і дітей, які змагалися з силачами. У ході конкурсної програми місцеві бабусі зарпопонували Василеві Вірастюку перекопати городи, аніж гратися важкими колодами. Силач на коментарі ніяк не відреагував та зробив вигляд ніби не почув, а можливо й справді Вірастюк не почув жарту, адже захоплена публіка досить палко зустрічала кожен виступ українських силачів, гучно аплодуючи, та не стримуючи емоцій.

Перед початком виступу вокальних колективів місцеві жителі та гості «Серпневого зорепаду» мали можливість скуштувати страви української кухні, які були приготовані майстринями з різних районів нашої області. А стіл, який журі визначить найсмачнішим, у підсумку отримає грошову винагороду.

Також для гостей працювала виставкова алея, де вся охочі могли помилуватися і придбати вироби народних умільців: вироби з дерева, вишиванки, прикраси, іграшки, мехенді та аквагрим. Окрім цього для дітей працювали безкоштовні каруселі та батути.

Близько 16:00 розпочались виступи вокальних колективів. Треба зазначити, що загалом цьогоріч виступили 39 колективів.

Після виступу останніх вокалістів на сцену вийшло почесне журі, яке оголосило переможців конкурсу.

Звання кращого кулінарного столу (страви української кухні) та приз 5000 гривень отримала Приютівська селищна рада з Олександрійського району.

Особливі призи від журі отримали: «Українські попурі» з м.Олександрія та колектив з с.Шарівка (Олександрійський район).

І місце з сольного співу посіла Наталя Білуха з м.Новоукраїнка з піснею «Крила янгола».

Жюрі також визначило місце проведення наступного «Серпневого зорепаду». Наступного року “Серпневий зорепад” буде зустрічати Приютівська об’єднана громада у с.Головківка.

О 20:00 на сцену вийшов Олег Скрипка разом з гуртом «ВВ», які виконали свої найпопулярніші хіти.

По закінченню виступу на всіх гостей чекав святковий феєрверк.

Додому гості поверталися стомлені, але задоволені і сповнені враженнями, які ще на довго залишаться у пам’яті олександрійців.