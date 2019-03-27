Рівні можливості: перелік реальних вакансій на Кіровоградщині для людей з інвалідністю

Для людини з інвалідністю трудова діяльність є не тільки можливістю матеріально забезпечити своє існування, а й фактором реалізації власних професійних здібностей.

На сьогодні роботодавці Кіровоградщини пропонують 154 вакансії для громадян з інвалідністю. Серед підприємств, у яких є вакантними місця для працевлаштування осіб, що підпадають під 5% квоту, Фінансове управління Добровеличківської районної державної адміністрації, ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ПРАТ «Кіровоградобленерго», Новокостянтинівська шахта державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ін. Своїм працівникам роботодавці пропонують від «мінімалки» (4173 грн) по 10000 гривень. Також представлені 5 вакансій з неповною зайнятістю.

Що ж до розподілу за районами, то у Кропивницькому представлено 51 вакансію для громадян з вадами здоров’я, 23 у Маловисківському, 18 у Долинському, 14 в Олександрійському, 10 у Світловодському, по 8 у Новгородківському та Олександрівському районах, по 7 вакансій у Добровеличківському та Новоукраїнському районах, 4 у Знам’янському, 2 у Новомиргородському та по одній у Бобринецькому та Новоархангельському районах Кіровоградської області.

Якщо вас зацікавила зазначена інформація, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості та філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.