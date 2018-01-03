“Різдвяна мозаїка”. В Олександрії відбудеться колективна виставка творів членів Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України

Цієї п’ятниці, 5 січня, в Олександрії відбудеться відкриття виставки творів членів Кіровоградської обласної організації Національної спілки художників України «Різдвяна мозаїка».

Захід пройде в галереї VashART за адресою вулиця Чижевського, 8. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила галерист Ірина Кваша.

Олександрійці зможуть побачити твори відомих майстрів портрету, пейзажу та натюрморту – заслуженого художника України Фелікса Полонського, заслуженого художника України Анатолія Янєва, заслуженого художника України Сергія Шаповалові, Анатолія Пунгіна, Анатолія Шаповалові, Юрія Вінтенка, Валерія Давидова, Володимира Плітіна, що репрезентують реалістичний напрямок в образотворчому мистецтві Кіровоградщини. А також роботи Андрія Хвороста, заслуженого художника України Андрія Надєждіна, Федіра Лагно, Володимира Товкайла, Ольги Пунгіної та інших відомих творців прекрасного.

Запрошуються усі бажаючі. Витставка розпочнеться о 16:00.