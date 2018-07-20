Різновікові художники навчалися петриківському розпису

В Олександрійській центральній міській бібліотеці триває проект «Арт-майстерня для дітей і дорослих». Вчора відбувся черговий майстер-клас, в якому присутні опановували основи петриківського розпису (про відкриття цих занять раніше повідомляв «Голос громади»). Як сказала про особливості занять ведуча – художниця Анна Душина, це українське декоративно-орнаментальне народне малярство (його ще іноді називають просто «петриківа»), воно сформувалося на Дніпровщині в селищі Петриківка, звідки й походить назва цього виду мистецтва.

Окремі речі з візерунками в стилі петриківського розпису збереглися ще з XVIII століття. Однак у сучасному розумінні цей напрям сформувався наприкінці XIX століття — на початку XX століття. Походження петриківського розпису пов`язують з козацтвом і заселенням Дніпровщини вихідцями з Полтавщини, Слобожанщини та Поділля у XVIII століттіта в першій половині XIX століття. Проте наразі невідомо, де й коли са́ме розвинулися традиції, що лягли в основу цього напряму малярства.

Декілька слів про майстриню: Анна закінчила Дніпропетровський Національний університет, проживає на Олександрійщині, де й спеціалізується ось вже майже два роки саме на петриківці.

«Я досить давно співпрацюю з бібліотекою і для мене це додаткова можливість набуття досвіду. Аудиторія наша зовсім різна: відвідувачі – від зовсім маленьких до людей доволі поважного віку. Це трохи ускладнює заняття, оскільки у кожного віку свої особливості підготовки. Даний вид мистецтва простий і складний водночас і цим він також цікавий. У ньому є свої особливі канони та разом з тим петриківка – не лише народне мистецтво, що зберігає традиції оздоблення українського житла, але й сучасний живопис, який розвивається та набуває нових рис. 2013 року петриківський розпис було включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО і він вже відомий в усьому світі, тому я вважаю, що олександрійці теж мають повне право ближче познайомитися з ним», – сказала кореспонденту «Голосу громади» художниця А.Душина.

… Надворі – спекотний липневий день, а в світлій читальній залі бібліотеки панує прохолода, спокій і творча атмосфера. «Учні» дуже широкого вікового діапазону отримали індивідуальні ескізи, підготовленні майстром, фарби, клей та пензлики і далі їхні прагнення – отримати «на виході» витвір, який хоча б чимось наближався до чудових робіт самої наставниці Анни Душиної, котрі виставлені тут же, у читальній залі. Сама ж вона по черзі обходить кожного з самодіяльних малярів і тихенько та делікатно щось підказує, хвалить, іноді комусь допомагаючи, сама підправляє деталі малюнка.

Намагаючись не порушувати загальну творчу зосередженість, підходимо до єдиного на сьогоднішніх заняттях хлопчика. Це 9-річний Кирил, як виявилося, він киянин, а в Олександрії гостює на канікулах. Кирил признався, що досі не дуже цікавився малюванням і сюди прийшов, за його висловом, «просто за компанію» зі старшою сестрою Анею, студенткою Олександрійського педколеджу, але зараз йому заняття подобаються. Сестра сидить поруч, також занурена в роботу, і хоча її майбутній фах (фізвиховання) не має стосунку до мистецтва, але малювання вона вважає своїм хобі.

А ось найменша з учениць, Катя (перейшла в другий клас гімназії). З усіх сил намагаючись опанувати характерний для петриківки мазок пензликом, тихенько відповідає на запитання. Каже, що важко у неї поки що виходить малюнок, але їй подобається малювати і вона старатиметься.

Отож як бачимо, не хлібом єдиним живуть олександрійці старшого віку і не одними лише комп`ютерними іграми – молодші. І це втішає, особливо з огляду на наше прагматичне сьогодення. Мистецтво може захопити і повести за собою будь-кого, особливо – якщо робити це цікаво і з розумінням справи. З цим згодні і працівники бібліотеки, які всіляко розвивають даний напрямок дозвілля для всіх бажаючих. Нагадаємо, «Арт-майстерня для дітей і дорослих» діє в центральній бібліотеці ім.О.Пушкіна за програмою «Активні громадяни» при фінансуванні Британської Ради, керівник проекту – завідувач закладу Марина Дерун.