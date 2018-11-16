Представники Приютівської ОТГ відвідали Австрію з метою обміну досвідом

Днями делегація від Приютівської об’єднаної територіальної громади повернулася з робочої подорожі з Австрії. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівської ОТГ.

Делегація під керівництвом голови Приютівської об’єднаної територіальної громади Андрія Коломійцева та представників депутатського корпусу громади й Олександрійської міської ради побувала в місті Грац, що являється центром федеральної землі Штирія.

Під час робочого візиту, що тривав 2 дні, делегація з України знайомилися із законодавчою базою та реформою децентралізації «з середини», яка успішно працює протягом вже майже 20-ти років, вивчали вплив Європейського союзу на економічне та політичне життя суспільства.

Організовані зустрічі з фаховими спеціалістами проходили в режимі живого спілкування та дискусій. Поряд із цим представники з Приютівської ОТГ та міські депутати мали можливість відвідати дві громади міста – Седінг-Санкт-Йоханн та Глайсдорф, де на реальному прикладі побачили та ознайомилися зі злагодженою роботою громад.