Робота для лицарів доріг: на Кіровоградщині роботодавці потребують понад 120 водіїв

Роботодавці області потребують 126 працівників за професією «водій автотранспортних засобів». Їх готові взяти на роботу такі підприємства якТМО «Ццентр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Кіровоградській області», ТОВ «Фенікс Транс Груп», Аварійно-рятувальний загін спец. призначення У ДСНС України у Кіровоградській області,ТОВ ТД «Агроліга», ПРАТ «Кіровоградобленерго»та ін.

Роботодавці Кіровоградщини готові платити водіямза роботу від «мінімалки» до 12 тисяч гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини.

Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та категорії працівника, дальністю здійснюваних поїздок, стажем роботи та матеріальною відповідальністю за вантаж.

Актуальними є вакансії для водіїв практично у всіх районах Кіровоградської області.

Крім того, у КП «Електротранс»Міської ради міста Кропивницького відкритими є 4 вакансії водіїв тролейбуса (з/п 10 тис. грн). У свою чергу, ТОВ «Агродар-Україна плюс», ТОВ «Кронос-Лідер», ТОВ «Герметик», ФОП Мхитарян Марат ГрачковичтаНовокостянтинівська шахта державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» потребують водіїв навантажувача (заробітна плата від 5300 до 9144 грн). ТОВ «Кронос-Лідер» також пропонує роботу водієві самохідних механізмів із окладом у розмірі 5 300 грн.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.