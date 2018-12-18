За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба упрацівниках підпорядкованих підрозділів У ДСНС у Кіровоградській області.

Роботодавці області потребують 10 працівників за такими посадами: «водій транспортних засобів», «сторож», «водолаз» та «начальник відділення». Їх готові взяти на роботу 4 Державний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, 18 Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНСУкраїни у Кіровоградській області, Аварійно-рятувальний загін спецпризначення УДСНСУкраїни у Кіровоградській області, 22Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНСУкраїни у Кіровоградській області.

Платити працівникам рятувальних загонів та пожежних частин Кіровоградщини готові від 5 262 грн до 12тис. гривень.

4 Державний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області водій автотранспортних засобів (3 вакансії) 7200 грн 18 Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНС України у Кіровоградській області водій автотранспортних засобів (2 вакансії) 7000 грн 22 Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНС України у Кіровоградській області водій автотранспортних засобів 6000 грн Аварійно-рятувальний загін спецпризначення У ДСНС України у Кіровоградській області начальник відділення 9800 грн водолаз (2 вакансії) 12000 грн сторож 5262 грн

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.