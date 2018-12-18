За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба упрацівниках підпорядкованих підрозділів У ДСНС у Кіровоградській області.
Роботодавці області потребують 10 працівників за такими посадами: «водій транспортних засобів», «сторож», «водолаз» та «начальник відділення». Їх готові взяти на роботу 4 Державний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, 18 Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНСУкраїни у Кіровоградській області, Аварійно-рятувальний загін спецпризначення УДСНСУкраїни у Кіровоградській області, 22Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНСУкраїни у Кіровоградській області.
Платити працівникам рятувальних загонів та пожежних частин Кіровоградщини готові від 5 262 грн до 12тис. гривень.
|4 Державний пожежно-рятувальний загін Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області
|водій автотранспортних засобів
(3 вакансії)
|7200 грн
|18 Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНС України у Кіровоградській області
|водій автотранспортних засобів
(2 вакансії)
|7000 грн
|22 Державна пожежно-рятувальна частина територіального Управління МНС України у Кіровоградській області
|водій автотранспортних засобів
|6000 грн
|Аварійно-рятувальний загін спецпризначення У ДСНС України
у Кіровоградській області
|начальник відділення
|9800 грн
|водолаз (2 вакансії)
|12000 грн
|сторож
|5262 грн
Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.