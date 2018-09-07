Роботодавці Кіровоградщини потребують 80 менеджерів. Значна частина – для Ізраїльської компанії

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у менеджерах (управителях).

Роботодавці області потребують 80 працівників за професією «менеджер (управитель)». Їх готові взяти на роботу такі підприємства як Представництво «КІМАКР АЕМ ЛТД», ТОВ «Знам’янська агропромислова компанія», ТОВ «Євросоліс», ПАТ «Гідросила АПМ» та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (3723 грн.) до 8000 гривень.

Наприклад, Підприємство «КІМАКР АЕМ ЛТД» – ізраїльська компанія, яка є регіональним лідером у сфері програмного забезпечення, систем моніторингу стану та диференціальних алгоритмів, потребує для свого представництва на Кіровоградщині 49 менеджерів, кожному з яких пропонує 4 тисячі гривень на місяць. У той же час олександрійське підприємство ТОВ «АРЛАН» запрошує менеджера (управителя) з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами з оплатою праці 8000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади працівника, стажу роботи, специфікою роботи підприємства та навичками претендента на посаду у роботі з різними програмами обліку.

Актуальними є вакансії для менеджерів (управителів) у Кіровоградському (69 вакансій), Олександрійському (5 вакансій), Знам’янському (1 вакансія), Долинському (2 вакансії) та Світловодському (3 вакансії) районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.