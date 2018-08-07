Роботодавці Кіровоградщини потребують близько 100 продавців продовольчих та непродовольчих товарів

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Smiling female worker stocking lemons in grocery store

Сьогодні роботодавці області потребують близько 100 продавців продовольчих та непродовольчих товарів. Серед  міст та районів, де найбільше потрібні ці працівники – Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ та Долинський, Добровеличківський, Бобринецький та Благовіщенський район .

Безробітні, котрі перебувають на обліку в центрах зайнятості області, філіях обласного центру зайнятості, мають можливість здобути професії «продавець непродовольчих товарів» та «продавець непродовольчих товарів» на базі Сумського, Рівненського,  центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання розпочинається з 7 та 8 серпня поточного року, термін навчання 4 місяці.

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