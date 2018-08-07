Роботодавці Кіровоградщини потребують близько 100 продавців продовольчих та непродовольчих товарів

Сьогодні роботодавці області потребують близько 100 продавців продовольчих та непродовольчих товарів. Серед міст та районів, де найбільше потрібні ці працівники – Кропивницький, Знам’янка, Олександрія, Світловодськ та Долинський, Добровеличківський, Бобринецький та Благовіщенський район .

Безробітні, котрі перебувають на обліку в центрах зайнятості області, філіях обласного центру зайнятості, мають можливість здобути професії «продавець непродовольчих товарів» та «продавець непродовольчих товарів» на базі Сумського, Рівненського, центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Навчання розпочинається з 7 та 8 серпня поточного року, термін навчання 4 місяці.