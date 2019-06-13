Роботодавці Кіровоградщини потребують понад 40 бухгалтерів

Роботодавці області потребують 26 працівників за професією «бухгалтер» та 14 фахівців на посади головних бухгалтерів. Їх готові взяти на роботу такі підприємства, як КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради, Філія ТОВ «Верес», ТОВ «Екостайл», ДП «Голованівське лісове господарство», ТОВ «Украгроком» та ін.

Крім цього, Відділ культури, туризму і культурної спадщини Благовіщенської районної державної адміністрації запрошує на роботу спеціаліста-бухгалтера.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (3723 грн.) до понад 14 тисяч гривень.

Наприклад, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення У ДСНС України у Кіровоградській області платитиме бухгалтеру 7 тисяч гривень на місяць, а КП «Благоустрій» Міської ради міста Кропивницького» запрошує спеціаліста на посаду головного бухгалтера з оплатою праці 14,844 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня та посади працівника, стажу роботи та навичок у роботі з різними бухгалтерськими програмами.

Актуальними є вакансії для бухгалтерів у Благовіщенсьому, Голованівському, Добровеличківському, Долинському, Знам’янському, Кіровоградському, Маловисківському, Новгородківському, Олександрівському, Олександрійському та Світловодському районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.