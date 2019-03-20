Роботодавці Кіровоградщини пропонують 27 вакансій з наданням житла. Більшість – для лікарів

Сьогодні, в центрах зайнятості області зареєстровано 27 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.
Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Новоархангельський та Світловодський райони.
|Посада
|Заробітна плата
|Роботодавець
|Голованівська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Лікар-кардіолог
|4 173,00
|Голованівська центральна районна лікарня
|Лікар-онколог
|4 173,00
|Лікар-фтизіатр
|4 173,00
|Лікар-хірург
|4 173,00
|Лікар-ендоскопіст
|4 173,00
|Лікар-інфекціоніст
|4 173,00
|Лікар-ендокринолог
|4 173,00
|Добровеличківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Лікар загальної практики-сімейний лікар
|4 173,00
|КЗ «Помічнянський центр ПМСД»
|Знам’янська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
|5 250,00
|ТОВ «Агрофірма «Іванківці»
|Лікар загальної практики-сімейний лікар
|11 713,00
|КНП «Знам’янський РЦПМСД»
|Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
|10 000,00
|ТОВ «Агродар-Україна плюс»
|Лікар-терапевт дільничний
|10 986,30
|КНП «Знам’янський РЦПМСД»
|Компаніївська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Лікар-терапевт
|6 000,00
|КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради»
|Лікар загальної практики-сімейний лікар
|6 000,00
|Маловисківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Сестра медична
|4 180,00
|КНП «Маловисківська ЦРЛ»
|Лікар-педіатр
|4 400,00
|Лікар-ендоскопіст
|4 725,00
|Лікар-терапевт
|4 800,00
|Лікар-педіатр-неонатолог
|4 400,00
|Лікар-акушер-гінеколог
|5 200,00
|Лікар-отоларинголог
|5 060,00
|Лікар-офтальмолог
|5 980,00
|Лікар-уролог
|4 930,00
|Лікар-хірург
|6 720,00
|Лікар-анестезіолог
|6 375,00
|Новоархангельська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
|6 000,00
|ТОВ «Агро-прім»
|Світловодська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
|Лікар загальної практики-сімейний лікар
|5 676,00
|КНП «ЦПМСД Світловодської районної ради»
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Якщо вас зацікавили представлені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.