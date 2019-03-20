Роботодавці Кіровоградщини пропонують 27 вакансій з наданням житла. Більшість – для лікарів

Сьогодні, в центрах зайнятості області зареєстровано 27 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.

Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Новоархангельський та Світловодський райони.

Посада Заробітна плата Роботодавець Голованівська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Лікар-кардіолог 4 173,00 Голованівська центральна районна лікарня Лікар-онколог 4 173,00 Лікар-фтизіатр 4 173,00 Лікар-хірург 4 173,00 Лікар-ендоскопіст 4 173,00 Лікар-інфекціоніст 4 173,00 Лікар-ендокринолог 4 173,00 Добровеличківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Лікар загальної практики-сімейний лікар 4 173,00 КЗ «Помічнянський центр ПМСД» Знам’янська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 5 250,00 ТОВ «Агрофірма «Іванківці» Лікар загальної практики-сімейний лікар 11 713,00 КНП «Знам’янський РЦПМСД» Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 10 000,00 ТОВ «Агродар-Україна плюс» Лікар-терапевт дільничний 10 986,30 КНП «Знам’янський РЦПМСД» Компаніївська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Лікар-терапевт 6 000,00 КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради» Лікар загальної практики-сімейний лікар 6 000,00 Маловисківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Сестра медична 4 180,00 КНП «Маловисківська ЦРЛ» Лікар-педіатр 4 400,00 Лікар-ендоскопіст 4 725,00 Лікар-терапевт 4 800,00 Лікар-педіатр-неонатолог 4 400,00 Лікар-акушер-гінеколог 5 200,00 Лікар-отоларинголог 5 060,00 Лікар-офтальмолог 5 980,00 Лікар-уролог 4 930,00 Лікар-хірург 6 720,00 Лікар-анестезіолог 6 375,00 Новоархангельська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 6 000,00 ТОВ «Агро-прім» Світловодська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості Лікар загальної практики-сімейний лікар 5 676,00 КНП «ЦПМСД Світловодської районної ради»

Якщо вас зацікавили представлені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.