Роботодавці Кіровоградщини пропонують 27 вакансій з наданням житла. Більшість – для лікарів

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Сьогодні, в центрах зайнятості області зареєстровано 27 вакансій з наданням житла. Більшість призначена для працевлаштування лікарів.

Серед районів Кіровоградщини, у яких зареєстровані такі вакансії Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський, Компаніївський, Маловисківський, Новоархангельський та Світловодський райони.

Посада Заробітна плата Роботодавець
Голованівська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Лікар-кардіолог 4 173,00 Голованівська центральна районна лікарня
Лікар-онколог 4 173,00
Лікар-фтизіатр 4 173,00
Лікар-хірург 4 173,00
Лікар-ендоскопіст 4 173,00
Лікар-інфекціоніст 4 173,00
Лікар-ендокринолог 4 173,00
Добровеличківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Лікар загальної практики-сімейний лікар 4 173,00 КЗ «Помічнянський центр ПМСД»
Знам’янська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 5 250,00 ТОВ «Агрофірма «Іванківці»
Лікар загальної практики-сімейний лікар 11 713,00 КНП «Знам’янський РЦПМСД»
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 10 000,00 ТОВ «Агродар-Україна плюс»
Лікар-терапевт дільничний 10 986,30 КНП «Знам’янський РЦПМСД»
Компаніївська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Лікар-терапевт 6 000,00 КНП «ЦПМСД Компаніївської районної ради»
Лікар загальної практики-сімейний лікар 6 000,00
Маловисківська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Сестра медична 4 180,00 КНП «Маловисківська ЦРЛ»
Лікар-педіатр 4 400,00
Лікар-ендоскопіст 4 725,00
Лікар-терапевт 4 800,00
Лікар-педіатр-неонатолог 4 400,00
Лікар-акушер-гінеколог 5 200,00
Лікар-отоларинголог 5 060,00
Лікар-офтальмолог 5 980,00
Лікар-уролог 4 930,00
Лікар-хірург 6 720,00
Лікар-анестезіолог 6 375,00
Новоархангельська районна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 6 000,00 ТОВ «Агро-прім»
Світловодська міськрайонна філія кіровоградського обласного центру зайнятості
Лікар загальної практики-сімейний лікар 5 676,00 КНП «ЦПМСД  Світловодської районної ради»
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Якщо вас зацікавили представлені вакансії – звертайтеся за більш детальною інформацією до центрів зайнятості Кіровоградщини.

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