Роботодавці Олександрійщини презентували вакансії для осіб з інвалідністю

нещодавно в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій для осіб з інвалідністю. У заході взяли участь понад 20 безробітних осіб з інвалідністю, 2 роботодавця та 3 соціальні партнери.

Присутні роботодавці, які мають робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, розповіли про умови та оплату праці, а також вимоги до претендентів на вакансії.

Для шукачів роботи було запропоновано такі вакансії:

КП «Благоустрій» – двірник, озеленювач, робітник з благоустрою;

Олександрійський районний будинок культури – методист;

ТОВ «Олександрійські лазерні технології» – інженер з комп’ютерних систем;

ФОП Кузнецова В.І (піцерія «Челентано») – мийник посуду та ін.

Фахівці Управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради надали інформацію про послуги особам з інвалідністю щодо навчання, перенавчання та реабілітації.

У заході взяли участь фахівці Олександрійського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, які надавали відвідувачам юридичні консультації.

Цікаву програму підготували та провели фахівці Олександрійської центральної районної бібліотеки. Вони підготували матеріали про досягнення осіб з інвалідністю в різних сферах життя, про їх силу волі та силу духу.

У свою чергу фахівці центру зайнятості розповіли про послуги служби зайнятості особам з інвалідністю щодо пошуку роботи.