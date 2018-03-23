Роботу студентки з Олександрії визнали кращою серед 915-ти інших робіт на Всеукраїнському конкурсі творчості

Перемогу та диплом другого ступеня у Всеукраїнському конкурсі творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» отримала студентка Олександрійського коледжу культури і мистецтв.

Поміж 915-ти інших робіт, надісланих від учасників з 18 областей України студентка ІІ курсу Анна Хіта за роботу «Протистояння добра і зла» (керівник Жеребіло О.І.) була відзначена дипломом ІІ ступеня Українського державного центру позашкільної освіти у розділі «Образотворче мистецтво». На конкурсі були представлені роботи у різних техніках образотворчого мистецтва, малюнки, виконані у різних програмах комп’ютерної графіки та дизайну.

Зазначений конкурс проводився за підтримки Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Громадської спілки «Вища координаційна рада з питань ветеранів та учасників АТО», Державної служби України з питань ветеранів та учасників антитерористичної операції та Національної спілки письменників України.