Роботу з геральдики Олександрійого району номіновано на Премію імені Якова Паученка

У художньо-меморіальному музеї імені О.Осмьоркіна міста Кропивницький відкрито виставку робіт з геральдики, зокрема це дві збірки робіт Олександрійського і Петрівського районів та Новгородківського району і селища Новгородка. Саме з вказаних робіт буде обиратися лаурет на Премію імені Якова Паученка. Повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

Зазначимо, що згідно з рішенням обласної ради в цьому році вперше вручатимуть Премію імені Якова Паученка в день народження архітектора, а саме – 21 березня. Грошова винагорода лауреату становитиме 10 тисяч гривень, відповідне рішення прийняли депутати Кіровоградської обласної ради.

Довідково: Яків Васильович Паучененко визначний український архітектор родом з Кропивницього, автор проектів значного числа будівель у місті (забудова наприкінці XIX — початку ХХ ст.ст.).