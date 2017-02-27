В суботу, 25 лютого, на базі Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка відбулася заключна частина ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАНУМ, у якому взяли участь п’ять учнів Олександрійської школи-інтернату, четверо з яких посіли призові місця. Про це повідомляє сторінка освітнього закладу в соц.мережі Фейсбук.

Так, учениця 11 класу Анна Антонова посіла І місце за захист своєї науково-дослідної роботи з журналістики (відділення філології та мистецтвознавства, секція журналістики, науковий керівник Ірина Ткаченко) та братиме участь у фінальному етапі конкурсу, що відбуватиметься 7-11 квітня у Києві.

Крім цього, за підсумками захисту науково-дослідних робіт ще три учні пантаївської школи посіли ІІІ місця: Дубровін Нікіта (10 клас) – ІІІ місце за науково-дослідницьку роботу з англійської мови (відділення філології та мистецтвознавства, секція англійської мови), Павленко Ярослав – ІІІ місце за науково-дослідницьку роботу з української мови (відділення філології та мистецтвознавства, секція української мови) та Артеменко Яна (9 клас) – ІІІ місце за науково-дослідницьку роботу з історичного краєзнавства (історико-географічне відділення, секція історичне краєзнавство).

Кореспонденти Голосу Громади вітають переможців та бажають їм нових наукових звершень!