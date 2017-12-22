Роботи з реконструкції міського театру продовжаться

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Фото Алла Пугачева

Сьогодні, 22 грудня, депутатами обласної ради був ухвалений бюджет Кіровоградщини на наступний 2018 рік.

Відповідаючи на запитання від деяких депутатів, голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко повернувся до питання реконструкції міського театру в Олександрії, що по вулиці 6-го Грудня.

Про це повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА.

Очільник області прокоментував, що цього року виділялися кошти на реконструкцію театру. Але зважаючи на те, що будівля є пам’яткою архітектури, виникли певні труднощі з виготовленням проекту.

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“Зовнішній ремонт театру вже зроблено, треба виконувати внутрішні будівельні роботи з урахуванням автентичності приміщення. У бюджеті залишаються кошти, виділені на реконструкцію театру в 2017 році. Шукаємо підрядну організацію, яка закінчить роботи”, – зауважив голова облдержадміністрації.

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