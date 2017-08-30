Російський актор Анатолій Пашинін воює на боці української армії

Вже більше місяця Анатолій Пашинін воює кулеметником на Донеччині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Символічним є те, що актор, який був зразком російського солдата, став на бік української армії.

«Спочатку грошима допомагав, а потім, коли гроші закінчилися, чим ще можна допомогти? Грошей немає і заробити ніде. Тільки прийти покопати, постріляти і «на очах «постояти»», – розповів актор.

Ще однією причиною, через яку він став на бік України – сімейна. Його брат, в якого він перейняв позивний «Дублер», також воював в зоні АТО, під Донецьким аеропортом.

Командир 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрій Гергерт розповідає про Анатолія, як про витривалу й мужню людину.

Нагадаємо, що Анатолій Пашинін народився на Кіровоградщині (м.Світловодськ) у родині військових.