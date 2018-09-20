Розгляд важливих питань на пленарному засіданні двадцятої сесії обласної ради сьомого скликання

Завтра, 21 вересня, о 10:00 у м. Кропивницькому в сесійному залі обласної ради відбудеться пленарне засідання двадцятої сесії облради сьомого скликання.
Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.
На розгляд планують винести 34 питання, головними і важливими з яких є:
- Про внесення змін та доповнень до Обласної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО, постраждалих учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті загиблих на 2014-2020 роки;
- Про зміни і доповнення до програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік;
- Про затвердження обласної комплексної програми з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху у Кіровоградській області на 2018-2022 роки;
- Про обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки;
- Про стан готовності господарського комплексу області до проходження опалювального періоду 2018/2019 року;
- Про вирішення земельних питань;
- Про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;
- Про звернення депутатів Кіровоградської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів із державного бюджету на різницю в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.