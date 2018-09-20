Розгляд важливих питань на пленарному засіданні двадцятої сесії обласної ради сьомого скликання

Завтра, 21 вересня, о 10:00 у м. Кропивницькому в сесійному залі обласної ради відбудеться пленарне засідання двадцятої сесії облради сьомого скликання.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

На розгляд планують винести 34 питання, головними і важливими з яких є: