Як раніше повідомляв Голос Громади, з 15 січня поточного року продовжено щоденне курсування електропотягу № 6331/6334 “Знам’янка-Помічна” до станції Олександрія у складі 8 вагонів.

Так, за інформацією департаменту інфраструктури та промисловості ОДА розклад руху електрички наступний:

№ 6330 Знам’янка-Олександрія – відправлення із Знам’янки о 04.00, прибуття в Олександрію о 04.50;

№ 6331 Олександрія-Помічна – відправлення із Олександрії о 05.10; із Знам’янки о 06.10; із Кропивницького о 07.34 та прибуття у Помічну о 09.24. Час слідування елекропотягу від початкової до кінцевої зупинки – 5 год. 24 хв.

№ 6334 Помічна-Олександрія – відправлення із Помічної о 15.45; із Кропивницького о 17.39; із Знам’янки о 19.07; прибуття в Олександрії о 20.00;

№ 6329 Олександрія-Знам’янка – відправлення із Олександрії о 20.20 та прибуття у Знам’янку о 21.15. Час слідування елекропотягу від початкової до кінцевої зупинки – 5 год. 30 хв.)