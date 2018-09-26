Розмір пенсій та їх виплати особам, що досягли віку 65 років

Уже стало відомо, що з 1 січня 2018 року мінімальний розмір пенсії за віком(особи, що досягли віку 65 років) за наявності у чоловіків страхового стажу в 35 років, а у жінок в 30 років встановлюється в розмірі 40% мінімальної заробітної плати для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня 2018 року становить 3723,00 грн.

Отже маємо, мінімальний розмір пенсії у зазначеної категорії осіб після досягнення віку 65 років автоматично перераховується та становить не менше ніж 1489,20 грн. (3723,00 грн. х 40 %).