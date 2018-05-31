Розпочалась І сесія Приютівської селищної ради ОТГ

Сьогодні, 31 травня, о 10-й годині у приміщенні районного Будинку культури розпочалась перша сесія Приютівської селищної ради об`єднаної територіальної громади VII скликання, до складу якої 29 квітня 2018 року було обрано 26 депутатів.

Сесію відкрив голова селищної виборчої комісії В.П. Титаренко, який поінформував присутніх, що згідно з реєстрацією, на сесію прибули 25 депутатів та Приютівський селищній голова. Також у сесійній залі були присутні голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, в.о.голови Олександрійської РДА Юрій Коваль, голова Олександрійської районної ради Ольга Коріненко, керівник Олександрійської місцевої прокуратури Ігор Білоусов, начальник Олександрійського районного відділення поліції Віталій Кравцов, начальник Олександрійського міськрайонного відділу ДСНС Дмитро Колісник та інші.

Голова селищного виборчкому оголосив порядок денний І Пленарного засідання: 1.Про визнання повноважень депутатів Приютівської селищної ради сьомого скликання, обраних 29.04.2018 р.;

2.Про визнання повноважень Приютівського селищного голови, обраного 29.04.2018 р.

Доповідач зачитав протокол Приютівської селищної виборчої комісії «Про результати виборів депутатів Приютівської селищної ради», після чого запросив до мікрофона депутата селищної ради Миколу Маловіка оголосити текст присяги від імені всього депутатського корпусу. Далі новообрані депутати отримали посвідчення і склали присягу.

Наступними В.Титаренко озвучив протокол «Про результати виборів Приютівського селищного голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі» та Постанову Приютівської селищної виборчої комісії від 22.05.2018 р., згідно з якими Приютівським селищним головою зареєстровано Коломійцева Андрія Олександровича. Селищний голова теж склав присягу і отримав посадове посвідчення.

Голова ТВК привітав селищного голову з обранням, побажав міцного здоров`я та успіхів у виконанні нелегких службових обов`язків і запропонував йому зайняти місце в президії.

Андрій Коломійцев також отримав привітання і напутні побажання від голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергія Кузьменка. Як сказав очільник області, передусім він схвалює вибір громади в обранні селищним головою саме Андрія Олександровича, а йому, у свою чергу, він вдячний за те, що пан Андрій наважився взяти на себе цю велику відповідальність. Сергій Анатолійович також тепло привітав новообраних селищних депутатів і нагадав їм, що відтепер, ставши на нелегку стежку предстаників місцевого самоврядування, вони відповідальні за кожного жителя обєднаної громади – незалежно від того, голосував той за чи проти. Також губернатор наголосив, що у своїй роботі депутати селищної ради відтепер повинні залишити осторонь свої попередні політичні уподобання і служити тільки одній “партії”, ім’я якої – єдина Україна. Сергій Кузьменко запевнив, що позитивні результати об’єднаня громад його члени відчують вже цього року, а обласна державна адміністрація зробить все можливе, аби сприяти процесу соціально-економічного розвитку новоствореної ОТГ.

Селищний голова Андрій Коломійцев подякував голові ОДА і закрив перше Пленарне засідання, оголосивши 10-хвилинну перерву у роботі першої сесії.