З 28 листопада розпочато прийом документів громадян для участі у Державній цільовій програмі будівництва (придбання) доступного житла у всіх регіональних управліннях Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та Іпотечному центрі в Києві і Київській області.

Про це повідомляє Кіровоградська обласна рада.

“З держбюджету на 2017 рік на реалізацію цієї програми Урядом було виділдено 30 млн грн. Ці кошти розподілені між усіма областями пропорційно до кількості в кожному регіоні учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб і громадян, які потребують покращення житлових умов. Наразі Фонд підготував пропозиції щодо додаткового виділення ще 9 млн грн на програму «Доступне житло» за рахунок економії на інших житлових програмах. Відповідні документи зараз перебувають на розгляді в міністерствах. За оновленими умовами програми, держава надає підтримку у формі сплати 30% вартості будівництва (придбання) доступного житла для громадян, що потребують покращення житлових умов, 50% — для учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб”, – йдеться у повідомленні облради.

Отримати необхідну інформацію щодо участі в програмі можна на офіційному сайті Держмолодьжитла: http://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/dostupne-zhytlo.