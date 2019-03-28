Нещодавно у Кропивницькому розпочався 48-й обласний зліт молодих вчителів Кіровоградщини, який присвячений 80-річчю утворення області та 100-річчю від дня народження І.Г.Ткаченка.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

Під час засідання молоді педагоги отримали привітання від голови обласної ради Олександра Чорноіваненка та були нагороджені відзнаками від Кіровоградської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Присутніх заходу розважали вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості з шоу-програмою «Доле моя!».

