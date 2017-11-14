Розпочався конкурс дитячого малюнку

Галерея «VashArt» запрошує дітей віком до 18 років взяти участь в четвертому конкурсі дитячого малюнку за мотивами улюблених книжок «Стежками улюблених письменників».

Прийом робіт триватиме до 30 грудня 2017 року в галереї по вул. Чижевського,8. Також свої роботи можна приносити в дитячу юнацьку бібліотеку ім. Гагаріна, за адресою пр. Соборний, 102.

Умови: вік до 18 років включно. Одна робота від учасника. Формат малюнку А3. Телефони для довідок: (099) 744 712; (093) 376 3506 – Ірина.