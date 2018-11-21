Розповсюджувачі небезпечних наркотичних речовин на Кропивниччині постануть перед судом

Наразі завершено досудове слідство за фактом збуту небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками організованої злочинної групи, про яких раніше повідомлялось на сайті Голосу Громади.

В ході слідства встановлено причетність чотирьох осіб до розповсюдження наркотичних речовин з листопада 2017 року по липень 2018 року. Під час обшуку учасників злочину виявлено та вилучено метамфетамін, метадон, концентрат макової соломки та канабіс.

В разі доведення причетності до злочину зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури в Кіровоградській області.