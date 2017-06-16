За три місяці в Україні зафіксували 62 випадки ботулізму – харчової інфекції. З них дев’ять – смертельні, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Оксана Сивак. Останні ж з таких випадків зафіксовані в Києві, Херсоні та Запорізькій області, і у всіх випадках захворівші вживали сушену або ж в’ялену рибу.

Варто розуміти, що ботулізм – гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах, при порушенні технології приготування виробів з риби, м’яса при в’яленні і копченні. Прояви ботулізму різноманітні і залежать від дози токсину. При невеликій дозі ботулізм проявляється у вигляді харчового отруєння і незначної інтоксикації, при значній дозі, якщо своєчасно не звернутись до лікаря – призводить до смерті.

Як виявилось, «коріння» отруєнь у Києві та Херсоні може рости з Кіровоградщини. Адже за результатами санітарно-епідеміологічного розслідування випадків захворювання на ботулізм встановлено, що виробником рибної продукції, яка реалізовувалась в супермаркетах та могла спричинити отруєння, є ФОП Меркулов А.В. зі Світловодського району та ТОВ «ЧУДО-ЮДО» з міста Світловодськ.

У разі придбання у торговельних мережах в’яленої риби зазначених вище виробників Держпродспоживслужба радить повернути цю продукцію до місця продажу. Окрім цього рекомендовано тимчасово утриматись від вживання в їжу в’яленої риби виробництва вищевказаних осіб та підприємств. Якщо ж після вживання риби Ви відчули симптоми отруєння, одразу зверніться за медичною допомогою. Бережіть своє здоров’я!