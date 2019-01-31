Розумова відсталість не завадила олександрійському ґвалтівнику здійснити напад на неповнолітню

32-рiчний житель Олександрiї здійснив напад на незнайому йому неповнолітню дівчину, яка винаймала житло у його бабусі.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

Чоловік прийшов у справах за даною адресою на підпитку, але квартирантка не виявила бажання з ним спілкуватися.

Розлючений «добродій» погрожуючи ножем затягнув дівчину до ванної кімнати та зґвалтував, після цього втік.

Інцидент, що стався 23 січня, підтвердили в Олександрійському відділі поліції.

На судовому засiданнi обвинувачений говорив, що згодний на домашнiй арешт, бо злочину не вичиняв. Зокрема захисник обвинуваченого повiдомив, що останнiй не судимий та має легку розумову вiдсталiсть i тому вiн може перебувати пiд домашнiм арештом.

Суд розглянув докази, серед яких були i протоколи огляду подiй, допитiв, освiдування та слiдчого експерименту.

Злодія арештували на 60 діб. Строк тримання пiд вартою обвинуваченого завершиться 23 березня.