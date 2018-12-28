У розважальних програмах цирки Олександрійщини не будуть залучати тварин для розважання дітлахів?

Кабінет Міністрів розглянув та схвалив запропоновані Мінприроди зміни до законодавства, яке стосується захисту тварин від жорстокого поводження.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністра екології та природних ресурсів України.

Відтепер на протязі 5 років у цирках заборонено використання диких тварин.

«Ми не можемо в один день заборонити використання тварин, не подумавши, що буде з ними далі, хто їх буде утримувати та годувати. Україна не перша країна, яка проходить цей шлях. Я також розумію, що ми отримаємо великий спротив від людей, неготових відмовитися від експлуатації тварин у видовищах. Ми готові до цього протистояння. Зрештою, у світі є кілька десятків країн, які відмовилися від цирків і Україна має всі шанси поповнити їх ряди. Попереду розгляд проекту закону у ВРУ», – сказав Міністр екології та природних ресурсів України.

Посадовець зазначив, що за встановлений час відбудеться вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого проживання тварин.

Він також наголосив, що проблема неадекватного поводження з тваринами назріла давно і поширюється далеко за межі цирків. Зокрема, йдеться про утримання диких тварин у приватному секторі та розподіл повноважень між органами влади, наділеними повноваженнями застосувати санкції стосовно безвідповідальних власників.

Під час розгляду даного питання було підкреслено про необхідність створення Єдиного електронного реєстру з обліку диких тварин, куди їх власники в обов’язковому порядку будуть змушені вносити всі дані, а також ініціює розробку Порядку вилучення диких тварин у недобросовісних власників.

