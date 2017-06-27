На апаратній нараді Кіровоградської облдержадміністрації, яка відбулась 26 червня, зокрема обговорювалося питання розвитку туризму на Кіровоградщині – про це повідомляє прес-служба КОДА.

Так, директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації Валентина Животовська поінформувала, що найбільше у нашому регіоні переважає виїзний туризм, який охоплює 70% від загальної кількості туристів, котрі отримують послуги від суб`єктів туристичної діяльності. За її словами, серед найпопулярніших об`єктів області є зокрема штучне озеро «Велика і Мала скелі», що на території Протопопівської сільської ради Олександрійського району.

Активно працює у напрямку розробки туристичних маршрутів і м.Олександрія. Згадувався також сільський «зелений туризм». У його розвитку також позитивно був відзначений Олександрійський район. Поряд із позитивними напрацюваннями, серед істотних проблем В.Животовська визначила недостатнє фінансування туристичних заходів на більшості територій області. Зокрема минулого року в Олександрії на це виділили лише 34,4 тис. грн., що явно недостатньо (для порівняння з іншими «аутсайдерами», згаданими Животовською: профінансовано у районах Світловодському – 50 тис. грн., Кіровоградському – 115 тис. грн.). Зважаючи на це, Валентина Животовська наголосила на необхідності під час формування місцевих бюджетів передбачити фінансування на реалізацію заходів у сфері туризму, зокрема, на розбудову туристичної інфраструктури, а також опрацювати питання щодо оновлення існуючих туристичних маршрутів та їх популяризації серед населення.