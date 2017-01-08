Як раніше повідомляв Голос Громади вчора, 7 січня 2017 року було обмежено рух на автодорозі Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя. Сьогодні ж рух транспорту у криворізькому напрямку було відновлено. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області.

Обмеження руху автомобільного транспорту по автодорозі Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя відновлено з 11:30 для всіх видів транспорту. По М-13 Кіровоград – Платонове обмеження залишаються в дії.

На дорогах безперервно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.