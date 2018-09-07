Руханка та силові вправи від стронгменів: в Приютівській ОТГ відзначили День фізкультури і спорту (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 7 вересня, в Приютівській об’єднаній територіальній громаді відзначали День фізкультури і спорту. Так, в навчальних закладах ОТГ провели руханки та різні спортивні вправи. Зокрема, в Протопопівській школі руханку проводив голова Приютіської громади Андрій Коломійцев, а далі на школярів чекали показові виступи спортсменів громадської організації «Сильна Олександрійщина» – Інна Дзюба показово тягнула автомобіль марки «Славута», а Олексій Чиж продемонстрував свої силові якості, голіруч гнувши цвяхи. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

В Цукрозаводському НВК після руханки, яку проводила секретар Приютівської селищної ради Вікторія Лисенко, відбулися показові виступи каратистів зі спортивного клубу «Спарта 17».

Головківську та Ізмайлівську школи відвідала керуюча справами Приютівськохї селищної ради Вікторія Косяк. Вона провела руханку для дітей, а після, на всіх присутніх чекали показові виступи стронгменів з ГО «Сильна Олександрійщина». Спортсмени перекидали покришки вагою 270 кілограмів, а також показали вправу «прогулянка фермера», під час якої носили спортивні снаряди вагою 150 і більше кілограм.