Рятувальники Кіровоградщини за тиждень до Нового року врятували 59 осіб та ліквідували 881 пожежу

За останній тиждень 2018 року підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели ряд заходів із запобігання надзвичайних ситуацій, оперативно реагували на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж й проведення інших рятувальних заходів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Серед переліку надзвичайних подій з 24 по 30 грудня минулого року сталася:

– 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 4 особи;

– зареєстровано 1585 надзвичайних подій з виїздом до місця їх виникнення рятувальників Кіровоградщини; в результаті вжитих заходів врятовано 59 осіб;

– ліквідовано 881 пожежу, на яких врятовано 42 осіб та не допущено знищення вогнем 467 будівель і 47 одиниць техніки.

– піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 405 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тисячу 955 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн;

– на водних об’єктах області загинуло 6 осіб.