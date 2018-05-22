Ряд важливих питань сьогодні розглянули на черговій сесії

У сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася сьогодні, 22 травня, взяли участь 26 депутатів з 36-ти обраних. Перед початком розгляду питань порядку денного депутат М. Воробченко озвучив запит за зверненням підприємців-перевізників, які здійснюють відкачування каналізаційних стоків. За його словами, виконком міськради на одному з попередніх засідань визначив надавачів цих послуг лише як юридичних осіб, хоча дані послуги надають також і фізичні особи-підприємці. Таким чином, рішенням виконкому ФОПи фактично були виключені з цього ринку. Воробченко вважає це певною мірою монополізацією послуг і попросив перевірити ситуацію на відповідність чинному законодавству з метою дозволити фізособам займатись згаданим видом бізнесу на законних підставах. Міський голова Степан Цапюк дав протокольне доручення керівнику Управління житлово-комунального господарства міськради розібратись з цим питанням.

Додатково до порядку денного сесії було зокрема внесено проект рішення про припинення спеціального загальноосвітнього закладу №4 шляхом приєднання його до ЗНЗ №2. Як пояснив міський голова, за школою №4 у новому навчальному році ще залишатиметься приміщення, яке вона займає, тим часом протягом року планується переобладнати приміщення школи №2 відповідно до вимог про інклюзивну освіту, на що держава виділяє 3 млн 300 тис. грн. «А там побачимо», – сказав мер.

На сесії депутати погодили пропозицію про нагородження відзнакою «За заслуги перед м. Олександрією» Ткаченко Олени Едмундівни, заслуженого працівника освіти України, відмінника освіти, викладача та заступника директора Олександрійського педагогічного коледжу ім. Сухомлинського за вагомий особистий внесок у розвиток освіти м.Олександрії. активну діяльність у вихованні патріотизму та духовності молоді. Не заперечували народні обранці і проти нагородження даною відзнакою Олени Данилівни Колосовської, завідувача сектором з культурно-дозвіллєвої діяльності Палацу культури «Світлопільський» за значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва міста Олександрії, наставницький рух, розвиток творчих здібностей учнівської молоді, в організацію культурного відпочинку олександрійців, активну громадянську позицію. Нагороди будуть приурочені до святкування Дня міста Олександрії.

Також на сесії депутати розглянули ряд бюджетних та земельних питань.